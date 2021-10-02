Абрамовский рассказал о целях Украины на Конференции ООН по изменению климата в Глазго

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский обсудил с Послом Австралии в Украине Брюсом Кевином Джеффри Эдвардсом подготовку двух стран к COP26.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкологии.

Отметим, организаторами Конференции ООН по изменению климата - двадцать шестой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-26 РКИК ООН) являются Великобритания и Италия. Конференция состоится 31 октября-12 ноября 2021 года в шотландском Глазго.

Мероприятие первоначально должно было состояться в ноябре 2020 года, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.

Целями Украины на конференции являются, среди прочего, защита своих национальных интересов и предоставление Украиной расчетов выбросов парниковых газов в Автономной Республике Крым и на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

А также - доступ к глобальному климатическому финансированию для реализации целей НВВ2, а также презентация украинской системы МЗВ, которая уже начала свою работу и является первым шагом к запуску системы торговли выбросами парниковых газов - экономического инструмента стимулирования сокращения выбросов.

Эдвардс со своей стороны отметил, что Австралия готова сотрудничать с Украиной в сфере внедрения основных положений Парижского соглашения и разработки новых методов и технологий для снижения выбросов парниковых газов.

Напомним, Межправительственная группа экспертов по изменению климата заявила, что оно происходит во всех регионах Земли. Многие из этих изменений являются беспрецедентными для тысяч или даже сотен тысяч лет, а некоторые - например, повышение уровня моря, - необратимы для многих будущих поколений.

Остановка глобального потепления на уровне 1,5° невозможна без немедленного сокращения выбросов.