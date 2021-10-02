"Слуги народа" должны обнародовать наработки к Плану трансформации Украины

Выстроен формат трансформации государства по различным направлениям.

"Слуги народа" должны обнародовать наработки к Плану трансформации Украины
Фото: Офіс президента

Сегодня во время выездного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце депутаты работают над детализацией плана трансформации Украины.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает телеканал “Дом”.

После этого они должны представить свои наработки для дальнейших решений.

По его словам, отдельные проекты нарабатывались сначала на основе его президентской программы и на основе программы партии "Слуга народа". Потом это трансформировалось в работу так называемых "стратегических троек" (депутат, представитель Кабмина и Офиса президента).

"Это, в частности, работа депутатского корпуса, комитетов, Кабмина (и министров, и их заместителей), Офиса президента. И это наработки отдельных правоохранительных органов - изменений в той или иной части работы правоохранительной системы. Было проделано много работы. И мы выстроили конкретный путь выполнения тех обязательств, которые я брал на себя как президент, а представители партии "Слуга народа" - как депутаты", - рассказал президент.

Одновременно построен формат трансформации государства по различным направлениям, отметил президент. "Теперь люди, которые формировали тройки, видят этот план и добавляют свое видение: что не учтено, где есть слабые места, где - пустые, а где - действительно фундаментальные наработки. Затем мы будем анализировать наработки и принимать соответствующие решения", - добавил Зеленский.

По его словам, некоторые направления Плана трансформации были представлены европейским и американским коллегам. При этом заметил, что весь план никому представлен не был, поскольку он еще разрабатывается.

"Мы показывали нашим западным партнерам план развития оборонного блока, где мы привлекаем инвестиции - в украинский флот, ПВО (противовоздушная оборона - ред.). А также презентовали энергетическую программу. Энергетической независимости государства - у нас очень амбициозные цели", - уточнил Зеленский.

Напомним, Зеленский во время визита в США принял участие в презентации плана трансформации Украины. По его словам, он предусматривает более 80 проектов общей стоимостью 277 млрд долларов.

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