Ткаченко: мой кадровый вопрос сегодня рассматривать не будут

"Я за это время слышал так много слухов, что они превратились в снежный ком".

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что его кадровый вопрос сегодня на выездном заседании фракции “Слуга народа” в Трускавце рассматривать не будут.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, сообщает корреспондент Lb.ua.

"Во всяком случае не собирались", - сказал он.

Ткаченко также отметил, что он слухи не комментирует.

"Я за это время слышал так много слухов, что они в принципе превратились в снежный ком. Комментировать снежный ком не хочу", - добавил министр.

Напомним, как сообщили Lb.ua собственные источники в правительстве, в результате ротаций в Кабмине, запланированных на первую декаду октября, могут быть уволены министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский и министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

Вместе с тем, министр культуры Александр Ткаченко, которого раньше тоже называли кандидатом на увольнение, в должности должен остаться.

Кадровые вопросы есть в повестке дня сегодняшнего заседания "Слуги народа" в Трускавце.