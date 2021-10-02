Украина просит Грузию допустить к Саакашвили консула, - МИД

Дипломаты подчеркнули необходимость полного соблюдения законных прав экс-президента Грузии.

Украина просит Грузию допустить к Саакашвили консула, - МИД
Фото: facebook/Oleksandr Kosariev

Украинская сторона обратилась с запросом на посещение задержанного Михеила Саакашвили украинским консулом для предоставления ему правовой помощи.

Об этом спикер МИД Олег Николенко сообщил в комментарии Lb.ua.

Он рассказал, что сегодня, 2 октября, в Министерство иностранных дел пригласили временного поверенного Грузии в Украине, старшего советника Сандро Топурия.

Дипломат сообщил об обстоятельствах задержания Саакашвили, а также об инкриминируемых ему статьях грузинского уголовного кодекса.

Украина отметила необходимость полного соблюдения законных прав Саакашвили. В то же время в МИД подтвердили принципиальную позицию Украины о невмешательстве во внутренние дела Грузии.

Напомним, ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. Грузинские правоохранители задержали политика и доставили в изолятор. В знак протеста Саакашвили объявил себя политическим заключенным и заявил о начале голодовки.

МВД Грузии возбудило против Саакашвили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Санкция статьи за это предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Кроме того, Саакашвили на родине грозит минимум шестилетний тюремный срок. Три судебные инстанции заочно признали экс-президента виновным по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и по делу об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, приговорив его к шести годам лишения свободы.

Саакашвили также является фигурантом дела о растрате 9,2 миллионов лари, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, разгроме телеканала "Имеди" и конфискации имущества ныне покойного миллионера, владельца "Имеди" Бадри Патаркацишвили.

Эти дела еще находятся в стадии рассмотрения в Тбилисском городском суде.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу ареста Саакашвили, который имеет украинское гражданство и возглавляет Исполнительный комитет Национального совета реформ.

Саакашвили возглавлял Грузию в 2008-2013 годах. После поражения на очередных выборах в 2013 году он покинул страну. После этого против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.

В 2015 году он потерял грузинское гражданство и уже почти шесть лет является гражданином Украины.

Саакашвили объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск. Он не возвращался в Грузию уже восемь лет, хотя много раз обещал сделать это.

2 октября в Грузии пройдут местные выборы.

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