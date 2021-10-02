Шефир: Я советник президента в классическом смысле

Сергей Шефир заявил, что является советником президента в классическом смысле и не занимается экономическими вопросами.

Так первый помощник президента Украины ответил журналистам на вопрос о том, какие направления он курирует в Офисе президента, передает корреспондент Lb.ua.

"Кроме военных, секретных. К секретным документам у меня нет допуска, я всегда выхожу, не присутствую при этом. Держусь от этого подальше", - пояснил он.

Он рассказал, что приехал на заседание фракции в Трускавец, чтобы послушать, как реагирует "Слуга народа" на обсуждение плана трансформации Украины. "Как реагирует, надо обсудить с депутатами нашей фракции, как мы идем в будущее, что мы будем строить, какие государственные программы поддерживать, какие не поддерживаем. Обычная работа", - сказал он.

Шефир добавил, что когда его спрашивали, чем он занимался в последнее время перед покушением, он, "человек с чувством юмора, сказал, что в самое последнее время были съемки "Вечернего квартала".

"Ну, это шутка, ирония, если некоторые журналисты не понимают иронии. У всех разное чувство юмора. У меня такое", - отметил он.

Об олигархах Шефир сказал, что практически всех их знает с 2005 года, поскольку большинство из них являются акционерами телеканалов.

"Я практически со всеми сотрудничаю. Мы готовили программы и для 1+1, и для ТРК Украина, и для Нового канала. Мы выпускаем фильмы в прокат, готовим сериалы, а дальше каналы, идут переговоры, общение. Но именно вопрос вы задаете: "Вы до сих пор общаетесь?". До сих пор - удивительно это все. Я не занимаюсь экономическими (вопросами, - ред.), я работаю генеральным продюсером - основное место работы. Да, я меньше внимания этому уделяю, основное внимание - в Офисе президента, но хотим мы или нет, там тоже есть работа", - сказал советник Зеленского.