"Слуга народа" собрала уже более 150 подписей за рассмотрение отставки Разумкова

Источник из руководства фракции в общении с LB прогнозирует, "что за отставку в зале будет 240 «за»".

Фракция "Слуга народа" собрала уже более 150 подписей за рассмотрение вопроса отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.

Об этом LB заявил нардеп фракции "Слуга народа" Алексей Устенко. Для регистрации проекта постановления об отставке Разумкова необходимо 150 подписей, поставленных на специальных листах.

"Сейчас уже собрано более 150 подписей за отставку спикера. Я был сорок девятый. Подписи собирают быстро", - сказал Устенко.

В то же время другой собеседник добавил, что "я не спешу ставить подпись. И таких, как я, тоже много во фракции".

Еще один источник из руководства фракции в общении с LB прогнозирует, "что за отставку в зале будет 240 «за»".

Подписи начали собирать сегодня в рамках заседания фракции СН в Трускавце. Самого спикера парламента в Трускавец не пригласили. На вчерашнем эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" он сказал, что приглашает "слуг народа" на заседание фракции в понедельник в стенах парламента, поскольку не считает честным, что вопрос его пребывания в должности решают без него самого.

Подписные листы в Трускавец повез глава фракции Давид Арахамия, который и делал запрос об их выдаче. При этом он говорил: "Не факт", что подписи будут собирать непосредственно в Трускавце. По мнению Арахамия, то, что он взял подписные листы, не является новостью, новостью будет, если эти листы уже зарегистрируют. Глава фракции также намекнул, что даже листы с подписями не являются гарантией рассмотрения вопроса в зале парламента. В качестве примера он привел историю неназванного чиновника правительства, подписные листы по которому были подготовлены еще полтора года назад, но он до сих пор работает.