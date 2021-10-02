Фракция "Слуга народа" начала сбор подписей за отставку спикера Дмитрия Разумкова (обновлено)

Депутаты находятся на съезде в Трускавце.

Фракция "Слуга народа" начала сбор подписей за отставку спикера Дмитрия Разумкова (обновлено)
Фото: Пресслужба "Слуги народу"

Фракция "Слуга народа" начала сбор подписей за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом LB сообщили источники во фракции, съезд которой сейчас проходит в Трускавце.

"Начали сбор подписей", - отметил собеседник из руководства партии.

Вчера глава фракции Давид Арахамия привез в Трускавец подписные листы, которые он запросил для сбора подписей за рассмотрение вопроса отзыва Разумкова. Арахамия еще днем уверял, что на листах нет ни одной подписи, даже его собственной.

При этом он говорил: "Не факт", что подписи будут собирать непосредственно в Трускавце. По мнению Арахамия, то, что он взял подписные листы, не является новостью, новостью будет, если эти листы уже зарегистрируют. Глава фракции также намекнул, что даже листы с подписями не являются гарантией рассмотрения вопроса в зале парламента. В качестве примера он привел историю неназванного чиновника правительства, подписные листы по которому были подготовлены еще полтора года назад, но он до сих пор работает.

На вопросы журналистов о том, будут ли они подписываться за рассмотрение снятия Разумкова, некоторые "слуги" отвечали, что примут решение после обсуждения на фракции. Николай Тищенко сказал, что у него к Разумкову есть вопросы "по командности и риторике".

Самого спикера парламента в Трускавец не пригласили. На вчерашнем эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" он сказал, что приглашает "слуг народа" на заседание фракции в понедельник в стенах парламента, поскольку не считает честным, что вопрос его пребывания в должности решают без него самого.

20 сентября Разумков и "Слуга народа" впервые разошлись во мнениях в вопросе формирования повестки дня Верховной Рады. Партия власти требовала рассмотреть антиолигархический пакет законопроектов, а Разумков, который был на самоизоляции из-за коронавируса, выступил против. В конце концов документ и внесли в повестку дня, и приняли во втором чтении, правда, с поправками, которые противоречат друг другу.

После этого глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко обвинил спикера Дмитрия Разумкова в некомандных действиях.

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