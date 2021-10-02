В случае необходимости Беларусь превратится в единую военную базу с РоSSией, - Лукашенко

"Для того, чтобы противостоять вашей агрессии, если вдруг вы на это решитесь или отдельные соседние государства".

В случае необходимости Беларусь превратится в единую военную базу с Россией, - Лукашенко
Фото: belta.by

В случае необходимости Беларусь превратится в единую военную базу Беларуси и РоSSии.

Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телекомпании CNN, пишет БЕЛТА.

Лукашенко спросили о роSSийских военных объектах на территории Беларуси, и не превратится ли страна в западный форпост РоSSии.

"Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и РоSSии. Военную базу. Для того, чтобы противостоять вашей агрессии (Запада - ред), если вдруг вы на это решитесь или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать", - заявил он.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь уже давно является форпостом Союзного государства Беларуси и РоSSии. "У нас создана на этом западном направлении фактически единая армия. Единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных Сил РоSSии будет поддерживать. Я вас не пугаю. Я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим", - сказал он.

"Что касается баз. Ну вы меня вообще удивляете. Вы что, не знаете, или НАТО не знает, какие у нас базы иностранных государств? У нас нет никакой базы никакого государства, в частности, РоSSии. Кроме двух, можно сказать, гражданского назначения. Это база с советских времен для раннего выявления пуска ядерных ракет с вашей территории. И вторая база - связи, с помощью которой роSSийские Вооруженные Силы осуществляют связь со своим флотом в Атлантике. Вот и все базы. Там вообще, наверное, 30-40 человек служат. Наших людей. Там два-три роSSийских офицера, остальные - наши военнослужащие. Больше никаких баз здесь нет", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что в Украине создаются учебно-тренировочные лагеря, деятельность которых направлена против Беларуси.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против БеларусиЛукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против Беларуси
Арбитраж по захвату Россией украинских моряков начнется 11 октября, - КулебаАрбитраж по захвату Россией украинских моряков начнется 11 октября, - Кулеба
Залужный: окончание учений "Запад-2021" не сняло угрозу роSSийского вторженияЗалужный: окончание учений "Запад-2021" не сняло угрозу роSSийского вторжения
На Донбассе подорвался украинский военный, еще один получил осколочное ранениеНа Донбассе подорвался украинский военный, еще один получил осколочное ранение
Рябошапка снова назвал подозрение для Порошенко "юридическим трэшем"Рябошапка снова назвал подозрение для Порошенко "юридическим трэшем"
Блок рекламы


Похожие новости
Украина должна построить госграницу с РоSSией и Беларусью за два года, - МонастырскийУкраина должна построить госграницу с РоSSией и Беларусью за два года, - Монастырский
Разумков пообещал, что в случае отставки с должности главы Верховной Рады не уйдет из политикиРазумков пообещал, что в случае отставки с должности главы Верховной Рады не уйдет из политики
Беларусь выдает нелегальным мигрантам военную форму, - польские пограничникиБеларусь выдает нелегальным мигрантам военную форму, - польские пограничники
В полиции рассказали, как будут проверять COVID-сертификаты в случае локдаунаВ полиции рассказали, как будут проверять COVID-сертификаты в случае локдауна
В МИД назвали "безосновательными инсинуациями" обвинения Лукашенко в адрес УкраиныВ МИД назвали "безосновательными инсинуациями" обвинения Лукашенко в адрес Украины
Лукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против БеларусиЛукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против Беларуси
Рада поручила Кабмину сформировать единую квартирную очередьРада поручила Кабмину сформировать единую квартирную очередь
BlackSeaNews создал полную базу данных юридических лиц, к которым применены санкции за агрессию РФ против УкраиныBlackSeaNews создал полную базу данных юридических лиц, к которым применены санкции за агрессию РФ против Украины
СБУ провела масштабные учения на границе с РоSSиейСБУ провела масштабные учения на границе с РоSSией
Европарламент одобрил жесткую резолюцию о состоянии отношений с РоSSиейЕвропарламент одобрил жесткую резолюцию о состоянии отношений с РоSSией
Последние новости
Подгружаем последние новости