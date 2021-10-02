В случае необходимости Беларусь превратится в единую военную базу с РоSSией, - Лукашенко

"Для того, чтобы противостоять вашей агрессии, если вдруг вы на это решитесь или отдельные соседние государства".

В случае необходимости Беларусь превратится в единую военную базу Беларуси и РоSSии.

Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телекомпании CNN, пишет БЕЛТА.

Лукашенко спросили о роSSийских военных объектах на территории Беларуси, и не превратится ли страна в западный форпост РоSSии.

"Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и РоSSии. Военную базу. Для того, чтобы противостоять вашей агрессии (Запада - ред), если вдруг вы на это решитесь или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать", - заявил он.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь уже давно является форпостом Союзного государства Беларуси и РоSSии. "У нас создана на этом западном направлении фактически единая армия. Единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных Сил РоSSии будет поддерживать. Я вас не пугаю. Я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим", - сказал он.

"Что касается баз. Ну вы меня вообще удивляете. Вы что, не знаете, или НАТО не знает, какие у нас базы иностранных государств? У нас нет никакой базы никакого государства, в частности, РоSSии. Кроме двух, можно сказать, гражданского назначения. Это база с советских времен для раннего выявления пуска ядерных ракет с вашей территории. И вторая база - связи, с помощью которой роSSийские Вооруженные Силы осуществляют связь со своим флотом в Атлантике. Вот и все базы. Там вообще, наверное, 30-40 человек служат. Наших людей. Там два-три роSSийских офицера, остальные - наши военнослужащие. Больше никаких баз здесь нет", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что в Украине создаются учебно-тренировочные лагеря, деятельность которых направлена против Беларуси.