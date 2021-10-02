Оккупанты за сутки 14 раз нарушили "тишину"

В субботу нарушений пока не зафиксировали.

В течение пятницы, 1 октября, в районе боевых действий на Донбассе были зафиксированы 14 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.

Пять из них - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, сообщила пресс-служба ООС.

Около Новозвановки и Новоалександровки вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел наших позиций из минометов калибра 120 мм. Во второй раз в сторону Новоалександровки огонь вели из крупнокалиберных пулеметов.

Минометы калибра 120 мм оккупанты дважды применили в сторону Авдеевки. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего были повреждены жилые дома и прилегающая территория.

Потерь среди гражданского населения нет.

Позиции наших защитников вблизи Лебединского попали под обстрел из гранатометов различных систем.

Вблизи Луганского враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Водяного на Приазовье и Новолуганского наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В направлении Крымского роSSийско-оккупационные войска вели огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В Донецкой области с помощью беспилотного летательного аппарата противник сбросил гранатометные заряды около Первомайского.

В районе Нью-Йорка враг вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов, а также применил БПЛА и сбросил осколочную гранату ВОГ-17.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно, Орлан-10, с пересечением линии разграничения.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние обоих раненых - удовлетворительное.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь, чем заставили его прекратить огневую активность.

По состоянию на 07:00 субботы, 2 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, в четверг, 30 сентября, на Донбассе были зафиксированы 13 нарушений режима прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще один - огнестрельное ранение.