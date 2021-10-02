По делу ДТП депутата Трухина ничего не замалчивается, - Венедиктова

"Неважна фамилия этого депутата, он мне может очень нравиться или очень не нравиться, но отношение одинаковое".

По делу ДТП депутата Трухина ничего не замалчивается, - Венедиктова
Фото: Макс Требухов

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что по делу ДТП народного депутата Александра Трухина ничего не замалчивается.

Об этом она сказала на брифинге во время выездного заседания фракции "Слуги народа" в Трускавце 2 октября, сообщил корреспондент Lb.ua.

"Неважна фамилия этого депутата, он мне может очень нравиться или очень не нравиться, но отношение одинаковое. Нацпол передал ГБР (материалы, - ред.) именно по факту нахождения в этой ситуации депутата, ничего не замалчивается", - сказала она.

На вопрос, станет ли конфликтом интересов присутствие Трухина на фракции, она ответила так: "То, что он здесь находится, и я его только что видела - будет ли это для меня конфликтом интересов? Я, извините, с пятым президентом сижу в одной ложе, подписано подозрение, закончено следствие. Поэтому для меня никак это не станет проблемой, если будут доказаны доказательства, чтобы сработал генеральный прокурор".

"... Вопрос, как я работаю с документами, вы должны знать. Всегда у меня подозрения большие, не один листочек бумаги, чтобы оно было аргументировано и законно, выписаны доказательства, позволяющие идти с этим в суд", - добавила она.

Напомним, Трухин заявил, что на выездное заседание фракции в Трускавце он добрался на велосипеде.

Авария с участием Трухина произошла на Бориспольской трассе 23 августа. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей и глава Комитета арбитров Федерации футбола Украины.

Ряд СМИ обнародовали информацию о том, что за рулем Audi, которая врезалась в Ford (тот, в свою очередь, влетел в Daewoo), был Трухин, однако затем эту информацию удалили.

Дело расследует ГБР.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против БеларусиЛукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против Беларуси
Арбитраж по захвату Россией украинских моряков начнется 11 октября, - КулебаАрбитраж по захвату Россией украинских моряков начнется 11 октября, - Кулеба
Залужный: окончание учений "Запад-2021" не сняло угрозу роSSийского вторженияЗалужный: окончание учений "Запад-2021" не сняло угрозу роSSийского вторжения
На Донбассе подорвался украинский военный, еще один получил осколочное ранениеНа Донбассе подорвался украинский военный, еще один получил осколочное ранение
Рябошапка снова назвал подозрение для Порошенко "юридическим трэшем"Рябошапка снова назвал подозрение для Порошенко "юридическим трэшем"
Блок рекламы


Похожие новости
Венедиктова не собирается уходить с постаВенедиктова не собирается уходить с поста
Генпрокурор в Трускавце пояснила депутатам реформу правоохранительных органовГенпрокурор в Трускавце пояснила депутатам реформу правоохранительных органов
Венедиктова в Трускавце: после аттестации ушли 35% прокуроровВенедиктова в Трускавце: после аттестации ушли 35% прокуроров
Монастырский рассказал депутатам о зарплатах правоохранителей и о законе об обращении оружияМонастырский рассказал депутатам о зарплатах правоохранителей и о законе об обращении оружия
СБУ завершила расследование по делу СеменченкоСБУ завершила расследование по делу Семенченко
Венедиктова: за полтора года привлекли к ответственности за коррупцию 30 прокуроровВенедиктова: за полтора года привлекли к ответственности за коррупцию 30 прокуроров
СБУ задержала на КПВВ в Станице Луганской бывшего топ-менеджера Киевского БТЗ по делу 2014 годаСБУ задержала на КПВВ в Станице Луганской бывшего топ-менеджера Киевского БТЗ по делу 2014 года
СБУ сообщила новые подозрения по делу о подделке документов при регистрации "Партии Шария"СБУ сообщила новые подозрения по делу о подделке документов при регистрации "Партии Шария"
Венедиктова обсудила с аналитиком Justice Rapid Response расследование военных преступленийВенедиктова обсудила с аналитиком Justice Rapid Response расследование военных преступлений
ВСК по "делу Вагнера" вызывает Бутусова из-за информации о показаниях БурбыВСК по "делу Вагнера" вызывает Бутусова из-за информации о показаниях Бурбы
Последние новости
Подгружаем последние новости