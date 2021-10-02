По делу ДТП депутата Трухина ничего не замалчивается, - Венедиктова

"Неважна фамилия этого депутата, он мне может очень нравиться или очень не нравиться, но отношение одинаковое".

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что по делу ДТП народного депутата Александра Трухина ничего не замалчивается.

Об этом она сказала на брифинге во время выездного заседания фракции "Слуги народа" в Трускавце 2 октября, сообщил корреспондент Lb.ua.

"Неважна фамилия этого депутата, он мне может очень нравиться или очень не нравиться, но отношение одинаковое. Нацпол передал ГБР (материалы, - ред.) именно по факту нахождения в этой ситуации депутата, ничего не замалчивается", - сказала она.

На вопрос, станет ли конфликтом интересов присутствие Трухина на фракции, она ответила так: "То, что он здесь находится, и я его только что видела - будет ли это для меня конфликтом интересов? Я, извините, с пятым президентом сижу в одной ложе, подписано подозрение, закончено следствие. Поэтому для меня никак это не станет проблемой, если будут доказаны доказательства, чтобы сработал генеральный прокурор".

"... Вопрос, как я работаю с документами, вы должны знать. Всегда у меня подозрения большие, не один листочек бумаги, чтобы оно было аргументировано и законно, выписаны доказательства, позволяющие идти с этим в суд", - добавила она.

Напомним, Трухин заявил, что на выездное заседание фракции в Трускавце он добрался на велосипеде.

Авария с участием Трухина произошла на Бориспольской трассе 23 августа. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей и глава Комитета арбитров Федерации футбола Украины.

Ряд СМИ обнародовали информацию о том, что за рулем Audi, которая врезалась в Ford (тот, в свою очередь, влетел в Daewoo), был Трухин, однако затем эту информацию удалили.

Дело расследует ГБР.