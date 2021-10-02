Президент Зеленский приехал на фракцию "Слуги народа" в Трускавец (обновлено)

"С президентом будет разговор по ключевым вопросам. Кадры - основной".

Фото: Слуга народу

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на выездное заседание фракции "Слуга народа" в Трускавце.

Об этом сообщил корреспондент Lb.ua.

Президент поздоровался с журналистами. Собеседники LB.ua анонсируют, что "с президентом будет разговор по ключевым вопросам. Кадры - основной".

Обновление 13:29. Зеленский знакомится с работой групп, которые нарабатывают план реформ на ближайшие два года, и общается с народными депутатами, говорится на сайте "Cлуги народа".

Напомним, фракция "Слуга народа" в рамках съезда в Трускавце 2 октября будет обсуждать так называемый план трансформации страны, драфт которого президент Владимир Зеленский презентовал во время поездки в США.

Также сейчас проходит панель с силовиками, где они должны рассказать, что необходимо от парламента, о реформах на стадии завершения, о реформе СБУ, а также о вопросах таможни и налоговой.

Народные депутаты также обсудят кадровые вопросы.

Президент выступит на заседании и будет с депутатами весь день, включая гала-концерт после завершения.

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