Венедиктова не собирается уходить с поста
"Во-первых, люблю свою работу, во-вторых, пока я никуда не собираюсь уходить".
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что пока уходить с поста не собирается.
Об этом она сказала во время выездного заседания фракции "Слуги народа" в Трускавце 2 октября, сообщил корреспондент Lb.ua.
"Я рада, что меня люди не забывают. Во-первых, люблю свою работу, во-вторых, пока я никуда не собираюсь уходить, пока Верховная Рада не скажет, что нужно уже", - сказала она.
На вопрос о том, кто может стоять за распространением информации о возможной подготовке ее отставки, Венедиктова ответила, что такое происходит с первого дня, как она пришла на должность.
Напомним, Венедиктова во время выездного заседания фракции "Слуги народа" разъяснила народным депутатам реформу правоохранительных органов.
На выездном заседании фракции "Слуга народа" 2 октября продолжается панель с силовиками, где они должны рассказать, что необходимо от парламента, о реформах на стадии завершения, о реформе СБУ, а также о вопросах таможни и налоговой.
Народные депутаты также обсудят кадровые вопросы.