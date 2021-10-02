Венедиктова не собирается уходить с поста

"Во-первых, люблю свою работу, во-вторых, пока я никуда не собираюсь уходить".

Венедиктова не собирается уходить с поста
Фото: Державне бюро розслідувань

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что пока уходить с поста не собирается.

Об этом она сказала во время выездного заседания фракции "Слуги народа" в Трускавце 2 октября, сообщил корреспондент Lb.ua.

"Я рада, что меня люди не забывают. Во-первых, люблю свою работу, во-вторых, пока я никуда не собираюсь уходить, пока Верховная Рада не скажет, что нужно уже", - сказала она.

На вопрос о том, кто может стоять за распространением информации о возможной подготовке ее отставки, Венедиктова ответила, что такое происходит с первого дня, как она пришла на должность.

Напомним, Венедиктова во время выездного заседания фракции "Слуги народа" разъяснила народным депутатам реформу правоохранительных органов.

На выездном заседании фракции "Слуга народа" 2 октября продолжается панель с силовиками, где они должны рассказать, что необходимо от парламента, о реформах на стадии завершения, о реформе СБУ, а также о вопросах таможни и налоговой.

Народные депутаты также обсудят кадровые вопросы.

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