"Слуги народа" в Трускавце ждут президента

Фото: Анна Стешенко

Президент Украины Владимир Зеленский примет сегодня, 2 октября, участие в выездном заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце.

Как сообщили источники LB.ua во фракции, президент выступит на заседании и будет с депутатами весь день, включая гала-концерт после завершения. "Будет ночевать в "Риксосе" (гостиница, - ред.)", - отметили источники.

На территории отеля находится много сотрудников Управления государственной охраны Украины.

Президента также ожидают журналисты.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Напомним, фракция "Слуга народа" в рамках съезда в Трускавце 2 октября будет обсуждать так называемый план трансформации страны, драфт которого президент Владимир Зеленский презентовал во время поездки в США .

Также на 2 октября запланирована панель с силовиками, где они должны рассказать, что нужно от парламента, о реформах на стадии завершения, о реформе СБУ , о вопросах таможни и налоговой.

Народные депутаты также обсудят кадровые вопросы.