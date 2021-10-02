Шмыгаль презентовал обновленную Программу деятельности Правительства

Премьер-министр презентовал документ во время выездного заседания фракции "Слуга народа".

Шмыгаль презентовал обновленную Программу деятельности Правительства
Фото: kmu.gov.ua

Во время выездного заседания фракции “Слуга народа” в Трускавце Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил народным депутатам обновленную Программу деятельности правительства.

Об этом сообщил Департамент коммуникаций Секретариата Кабмина.

Программа состоит из трех групп национальных приоритетов: граждане, государство, экономика. Далее идут 12 национальных приоритетов, которые содержат 97 задач и более 2000 мероприятий.

По словам Шмыгаля, в программу вошли совместные наработки чиновников, парламентариев и представителей Офиса Президента, а также более 500 привлеченных экспертов.

"Документ включает в себя лучшие мировые практики организации работы всей власти", - подчеркнул Премьер-министр.

Шмыгаль отметил, что целью Программы является сервис для граждан, прогнозируемые источники финансирования, достижение ожидаемых результатов и контроль за исполнением.

Также Глава Правительства отметил, что изменится подход к реализации Программы. Он будет предусматривать качественное наполнение документа благодаря привлечению экспертов, аналитиков, бизнеса и общественности. А также - использование ІТ-инструментов, которые позволят Программу эффективно выполнять.

"В ІТ-инструмент уже внесены все задачи, стоящие перед Кабинетом Министров и министерствами, сотни показателей и таймлайны, которые позволят в режиме реального времени понимать, как достигаются результаты", - отметил Денис Шмыгаль.

Напомним, фракция "Слуга народа" в рамках съезда в Трускавце 2 октября будет обсуждать так называемый план трансформации страны, драфт которого президент Владимир Зеленский презентовал во время поездки в США.

Также на 2 октября запланирована панель с силовиками, где они должны рассказать, что нужно от парламента, о реформах на стадии завершения, о реформе СБУ, вопросах таможни и налоговой. Народные депутаты также обсудят кадровые вопросы.

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