Венедиктова в Трускавце: после аттестации ушли 35% прокуроров

В настоящее время продолжается набор прокуроров.

Венедиктова в Трускавце: после аттестации ушли 35% прокуроров
Фото: sluga-narodu.com

После аттестации из более 12 тысяч прокуроров на должностях остались 7 700.

Об этом Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила во время выездного заседания фракции “Слуги Народа” в Трускавце 2 октября.

Отметим, заседание проходит без журналистов.

"Первый этап президентской реформы прокуратуры закончился. Было более 12 тыс. прокуроров, в законе мы проголосовали 10 тыс. прокуроров, после аттестации 7 700 осталось. То есть 35% ушли", - отметила она.

Генпрокурор добавила, что сейчас продолжается набор прокуроров.

"Когда из системы прокуратуры ушли более 35% работников - это очень много. Для устойчивости государственных институтов надо их развивать", - добавила Венедиктова.

Она также подчеркнула, что прокурор должен быть защитником, а не "карателем". "В центре должны быть интересы потерпевшего", - сказала Венедиктова.

Отметим, осенью 2019 года Верховная Рада проголосовала за реформу органов прокуратуры. Структура прокуратуры теперь выглядит так: Офис генпрокурора, областные прокуратуры, окружные прокуратуры. Максимальное количество сотрудников прокуратуры сократили с 15 тыс. до 10 тыс.

Напомним, на выездном заседании фракции "Слуга народа" 2 октября состоится панель с силовиками, где они должны рассказать, что необходимо от парламента, о реформах на стадии завершения, о реформе СБУ, а также о вопросах таможни и налоговой.

Народные депутаты также обсудят кадровые вопросы.

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