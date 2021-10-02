Монастырский рассказал депутатам о зарплатах правоохранителей и о законе об обращении оружия

Министр внутренних дел Денис Монастырский во время выездного заседания фракции "Слуги народа" в Трускавце рассказал о стратегических законопроектах, необходимых для принятия.

Об этом говорится на сайте партии "Слуга народа".

"Системные изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. Это о тех условиях работы правоохранительных органов, которые должны гарантировать нашу с вами безопасность, безопасность рядовых граждан. Если мы говорим об обращении оружия - это политическое обещание партии "Слуга народа", с которой она шла на выборы. Мы должны принять закон об обращении оружия. Без права на ношение короткоствола - это принципиальная позиция", - сказал он.

Министр также затронул тему зарплат правоохранителей. "Где взять ресурс для повышения зарплат сотрудникам системы МВД ? Это - выявление контрафактной продукции - табак и алкоголь. Мы уже проработали со специалистами направления, где можно дать бюджету миллиарды гривен", - добавил чиновник.

Монастырский также призвал развивать проект "Полицейский офицер общины" (ПОО). По его словам, доверие к полицейским в общинах составляет 70%. "Эта инициатива обеспечит обслуживание каждой общины офицером, который живет и работает на ее территории. Уже открыты более 438 полицейских станций в 21 регионе. В 372 общинах работают 632 ПОО ", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 октября на выездном заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце проходит панель с силовиками, где они должны рассказать, что необходимо от парламента, о реформах на стадии завершения, о реформе СБУ , а также о вопросах таможни и налоговой.

Народные депутаты также обсудят кадровые вопросы.