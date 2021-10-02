Разумков зовет "слуг" на заседание фракции в Киеве

На нем глава парламента обещает ответить на все претензии и вопросы.

Разумков зовет "слуг" на заседание фракции в Киеве
Фото: РБК

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков приглашает коллег на заседание фракции в понедельник, 4 октября.

Об этом Разумков сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Глава парламента выразил удивление по поводу того, что коллеги рассматривают вопрос его отставки в его отсутствие. Он пригласил депутатов во фракцию в понедельник, 4 октября, на котором он обещает ответить на все претензии и вопросы.

"Некоторые функционеры, мои коллеги, решили, что мне там (в Трускавце. - ред.) не надо быть. Я считаю, это несправедливо, неправильно ... Я готов дискутировать по любым вопросам, за каждый свой поступок готов ответить, но за моей спиной это выглядит непорядочно. Я не держусь за должность ... но я считаю, что это ненормально, когда это происходит, простите, на гала-ужине", - сказал Разумков.

Также он отреагировал на слова главы фракции Давида Арахамии о том, что кресло спикера принадлежит "Слуге народа".

"Должность не бывает собственностью партий или фракций ... Это должности, на которые нас делегировали люди", - отметил Разумков.

20 сентября Разумков и "Слуга народа" впервые разошлись в вопросе формирования повестки дня Верховной Рады.

Партия власти требовала рассмотреть антиолигархический пакет законопроектов, а Разумков, который был на самоизоляции из-за коронавируса, выступил против. В конце концов документ и внесли в повестку дня, и приняли во втором чтении, правда, с поправками, которые противоречат друг другу.

После этого глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко обвинил спикера Дмитрия Разумкова в некомандных действиях.

Разумков заявил, что не собирается уходить в отставку, однако не исключает, что его отстранения от должности могут инициировать народные депутаты.

23 сентября глава фракции СН Давид Арахамия сказал журналистам, что политсила ждет переговоров со спикером парламента Дмитрием Разумковым о его "дальнейшей судьбе". Однако уже 30 сентября Арахамия запросил подписные листы для подписей за рассмотрение отзыва Разумкова.

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