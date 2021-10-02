На Саакашвили в Грузии завели дело о незаконном пересечении границы

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

МВД Грузии возбудило против экс-президента страны Михеила Саакашвили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Как сообщает Newsgeorgia, об этом заявили сегодня в Генеральной прокуратуре Грузии.

"Министерство внутренних дел ведет расследование по факту незаконного пересечения границы Михаилом Саакашвили. Преступление предусмотрено статьей 344 УК Грузии. В деле в активном режиме проводятся все необходимые процессуальные и следственные мероприятия", - говорится в заявлении прокуратуры.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Кроме того, Саакашвили на родине грозит минимум шестилетний тюремный срок. Три судебные инстанции заочно признали экс-президента виновным по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и по делу об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, приговорив его к шести годам лишения свободы.

Саакашвили также является фигурантом дела о растрате 9,2 млн лари, разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, разгроме телеканала "Имеди" и конфискации имущества ныне покойного миллионера, владельца "Имеди" Бадри Патаркацишвили. Эти дела еще находятся в стадии рассмотрения в Тбилисском городском суде.

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. Грузинские правоохранители задержали политика и доставили в изолятор. В знак протеста Саакашвили объявил себя политическим заключенным и заявил о начале голодовки.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу ареста Саакашвили, который имеет украинское гражданство и возглавляет Исполнительный комитет Национального совета реформ.

Саакашвили возглавлял Грузию в 2008-2013 годах. После поражения на очередных выборах в 2013 году он покинул страну. После этого против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.

В 2015 году он потерял грузинское гражданство и уже почти шесть лет является гражданином Украины.

Саакашвили объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск. Он не возвращался в Грузию уже восемь лет, хотя много раз обещал сделать это.

2 октября в Грузии пройдут местные выборы.