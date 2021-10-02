В Госдепе прокомментировали задержание Саакашвили в Грузии

"Мы призываем власти Грузии обеспечить справедливое отношение к господину Саакашвили".

В Госдепе прокомментировали задержание Саакашвили в Грузии
Фото: Council on Foreign Relations

В Государственном департаменте США проинформированы о сообщениях о задержании экс-президента Грузии Михеила Саакашвили по прибытии в эту страну, и внимательно следят за ситуацией.

Об этом "Голосу Америки" заявил спикер Госдепа.

"Мы призываем власти Грузии обеспечить справедливое отношение к господину Саакашвили, в соответствии с законами Грузии и международных обязательств Грузии по правам человека", - подчеркнул спикер Госдепа.

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. Грузинские правоохранители задержали политика и доставили в изолятор. В знак протеста Саакашвили объявил себя политическим заключенным и заявил о начале голодовки.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу ареста Саакашвили, который имеет украинское гражданство и возглавляет Исполнительный комитет Национального совета реформ.

Саакашвили возглавлял Грузию в 2008-2013 годах. После поражения на очередных выборах в 2013 году он покинул страну. После этого против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.

В 2015 году он потерял грузинское гражданство и уже почти шесть лет является гражданином Украины.

Саакашвили объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск. Он не возвращался в Грузию уже восемь лет, хотя много раз обещал сделать это.

2 октября в Грузии пройдут местные выборы.

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