СБУ провела антитеррористические учения вблизи Мариуполя

В результате тренировок спецназовцы обезвредили десант противника и предотвратили захват украинских территорий.

Фото: СБУ

Штаб Антитеррористического центра при СБУ принял участие в стратегических командно-штабных учениях вблизи Мариуполя.

Как сообщает пресс-служба СБУ , в ходе учений были отработаны алгоритм совместных действий по нейтрализации диверсионно-разведывательных групп.

"Из-за потенциальной "угрозы" на побережье Азовского моря участники развернули штаб территориальной обороны Мариупольского района. Руководство операцией происходило онлайн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учения проходили на трех локациях: блокпост, морская территория и прибрежная зона в населенном пункте. В результате тренировок спецназовцы обезвредили десант противника и предотвратили захват украинских территорий.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В мероприятиях приняли участие руководство Донецкой областной военно-гражданской администрации, подразделения Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, областные управления Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, пограничники, войска территориальной обороны в Донецкой области и органы самоуправления Мариупольского района.

Напомним, ранее в сентябре одесские полицейские провели оперативно-тактические учения, на которых совершенствовали слаженность действий подразделений при проведении спецопераций.