Арахамия пригласил журналистов на утреннюю пробежку в Трускавце.

На уточняющий вопрос, куда он побежит, Арахамия в шутку отметил: "Куда глаза глядят".

Арахамия пригласил журналистов на утреннюю пробежку в Трускавце
Фото: Анна Стешенко

Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пригласил журналистов присоединиться к утренней пробежке.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места событий.

"Я предлагаю: я выбегу к воротам и побежим вокруг", - сказал Арахамия.

На уточняющий вопрос, куда он побежит, Арахамия в шутку отметил: "Куда глаза глядят".

Напомним, сегодня в гостинице "Rixos Прикарпатье" в Трускавце проходит выездное заседание фракции "Слуга народа". После официальной части заседания фракции депутаты продолжили общение в неформальной обстановке.

Для присутствующих организовали фуршет. Депутаты также имели возможность для активного отдыха - доступен настольный теннис, настольный футбол и бильярд.

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