Саакашвили в тюрьме объявил голодовку, - омбудсмен

Он также требует встречи с украинским консулом.

Михаил Саакашвили, задержанный сегодня в Грузии, объявил себя политическим заключенным и заявил о начале голодовки. Он также требует встречи с украинским консулом.

Об этом сказала омбудсмен Грузии Нино Ломджария после встречи с бывшим президентом в тюрьме, сообщает Newsgeorgia.

"Саакашвили объявил голодовку. И как гражданин Украины он требует встречи с консулом Украины", - отметила омбудсмен.

Она отметила, что основанием объявить голодовку стало несогласие Саакашвили с выдвинутыми против него обвинениями и с вынесенными ранее приговорами в уже рассмотренных в суде дел.

По словам омбудсмена, Михаил Саакашвили пока не имеет особых жалоб на здоровье. Он также сообщил, что сам открыл дверь квартиры полиции и не оказывал сопротивления при аресте.

"Его задержали сегодня в Тбилиси, в арендованной квартире, задержала полиция, он был в квартире один, сила применена не была", - сказала Ломджария.

По ее словам, бывший президент "не захотел говорить об обстоятельствах своего приезда в Грузию".

Накануне стало известно, что в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

Ранее сегодня бывший президент Грузии, а ныне глава исполкома Нацсовета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. В то же время в МВД Грузии заявили, что Саакашвили не пересекал границу с Грузией.

Саакашвили возглавлял Грузию в 2008-2013 годах. После поражения на очередных выборах в 2013 году он покинул страну. После этого против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.

В 2015 году он потерял грузинское гражданство и уже почти шесть лет является гражданином Украины.

Саакашвили объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск. Он не возвращался в Грузию уже восемь лет, хотя много раз обещал сделать это.

2 октября в Грузии пройдут местные выборы.