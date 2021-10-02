Прежнее руководство ГФС Сумщины уличили в масштабной коррупции

Злоумышленники искусственно создавали препятствия для предпринимателей и за взятки "закрывали глаза" на реальные правонарушения.

Прежнее руководство ГФС Сумщины уличили в масштабной коррупции
Фото: facebook.com/ssu.lviv

Правоохранители разоблачили коррупционный механизм, организованный бывшим руководством Государственной фискальной Службы в Сумской области.

Как сообщает Служба безопасности Украины, злоумышленники искусственно создавали препятствия для предпринимателей и за взятки "закрывали глаза" на реальные правонарушения.

По данным следствия, к схеме причастен бывший заместитель начальника ГФС в Сумской области и главный государственный ревизор-инспектор. Их разоблачили еще в 2018 году, но из-за долговременной экспертизы доказательств выводы получили только сейчас.

"По материалам следствия, в 2018 году сотрудники фискальных служб провели плановую проверку предпринимателя, в результате которой установили ряд "нарушений". По заключению чиновников, от его деятельности бюджет недополучил 1,3 млн грн. Однако, злоупотребляя своим служебным положением, должностные лица ГФС переделали этот акт проверки", - говорится в сообщении.

Злоумышленники уменьшили сумму выявленных нарушений, которая не достигла и 170 тыс. грн.

Чтобы выявить и пресечь преступные действия, сотрудники СБУ провели ряд обысков, в ходе которых изъяли материалы и передали на экспертизу.

"В результате установлено, что во время налоговой проверки не отражены нарушения на сумму свыше 300 тыс. грн. Другие нарушения, приведенные в предыдущем акте, искусственно созданы налоговиками для вымогательства и получения неправомерной выгоды от физического лица-предпринимателя", - отметили в СБУ.

Должностным лицам сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия для государственных и общественных интересов, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины) по различным видам соучастия (организатор и исполнитель).

Другому ревизору-инспектору, которая была привлечена к проверке, но не входила в группу по предварительному сговору и не была осведомлена о ее преступном плане, сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшем тяжелые последствия для государственных и общественных интересов (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Напомним, Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование и передала в суд обвинительный акт против бывшего чиновника администрации президента и аппарата СНБО, которого летом задержали по подозрению в государственной измене.

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