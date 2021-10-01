Зеленский обеспокоен из-за задержания Саакашвили, - Никифоров

Украинские консулы уже работают над тем, чтобы предоставить Саакашвили всю необходимую помощь.

Президент Владимир Зеленский обеспокоен из-за задержания в Грузии главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили.

Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

"Внимательно следим за сообщениями о задержании главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский обеспокоен такими новостями и тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации", - написал Никифоров в Facebook.

Он отметил, что Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями по всех обстоятельствам и причинам такого шага в отношении украинского гражданина.

"Посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании. Но наши консулы уже работают над тем, чтобы предоставить Михаил Саакашвили всю необходимую помощь", - добавил пресс-секретарь президента.

Накануне стало известно, что в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

Ранее сегодня бывший президент Грузии, а ныне глава исполкома Нацсовета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. В то же время в МВД Грузии заявили, что Саакашвили не пересекал границу с Грузией.

Саакашвили возглавлял Грузию в 2008-2013 годах. После поражения на очередных выборах в 2013 году он покинул страну. После этого против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.

В 2015 году он потерял грузинское гражданство и уже почти шесть лет является гражданином Украины.

Саакашвили объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск. Он не возвращался в Грузию уже восемь лет, хотя много раз обещал сделать это.

2 октября в Грузии пройдут местные выборы.