Фигурант резонансного ДТП Трухин утверждает, что приехал в Трускавец на велосипеде.
Депутат заявил журналистам, что добрался до Трускавца велосипедом, которым управлял сам.
Народный депутат "Слуги народа" Александр Трухин, попавший в ДТП 23 сентября, утверждает, что на выездное заседание фракции в Трускавце добрался на велосипеде.
Об этом он заявил в комментарии "Радио свобода".
Журналисты обнародовали видео из гостиницы "Rixos Прикарпатье", где проходит выездное заседание фракции "Слуги народа".
У Трухина спросили, на чем он приехал и сам ли был за рулем. Депутат ответил, что добрался на велосипеде, которым управлял сам, после чего ушел.
— А ви на автомобілі сюди приїхали?— Радіо Свобода (@radiosvoboda)
— На велосипеді
— Самі за кермом були?
— На велосипеді - так.
Ось так «слуга народу» Олександр Трухін поспілкувався в «Ріксосі» з
@LazurVlasta pic.twitter.com/DTu8616zPP October 1, 2021
Напомним, авария при участии Трухина произошла на Бориспольской трассе 23 августа. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей и глава Комитета арбитров Федерации футбола Украины.
Ряд СМИ обнародовали информацию о том, что за рулем Audi, которая врезалась в Ford (тот, в свою очередь, влетел в Daewoo), был Трухин, однако затем эту информацию удалили.
Дело расследует ГБР.