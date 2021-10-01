Фигурант резонансного ДТП Трухин утверждает, что приехал в Трускавец на велосипеде.

Депутат заявил журналистам, что добрался до Трускавца велосипедом, которым управлял сам.

Фигурант резонансного ДТП Трухин утверждает, что приехал в Трускавец на велосипеде
Фото: предоставлено Александром Трухиным

Народный депутат "Слуги народа" Александр Трухин, попавший в ДТП 23 сентября, утверждает, что на выездное заседание фракции в Трускавце добрался на велосипеде.

Об этом он заявил в комментарии "Радио свобода".

Журналисты обнародовали видео из гостиницы "Rixos Прикарпатье", где проходит выездное заседание фракции "Слуги народа".

У Трухина спросили, на чем он приехал и сам ли был за рулем. Депутат ответил, что добрался на велосипеде, которым управлял сам, после чего ушел.

— А ви на автомобілі сюди приїхали?
— На велосипеді
— Самі за кермом були?
— На велосипеді - так.

Ось так «слуга народу» Олександр Трухін поспілкувався в «Ріксосі» з @LazurVlasta pic.twitter.com/DTu8616zPP

— Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 1, 2021

Напомним, авария при участии Трухина произошла на Бориспольской трассе 23 августа. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей и глава Комитета арбитров Федерации футбола Украины.

Ряд СМИ обнародовали информацию о том, что за рулем Audi, которая врезалась в Ford (тот, в свою очередь, влетел в Daewoo), был Трухин, однако затем эту информацию удалили.

Дело расследует ГБР.

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