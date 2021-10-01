Арахамия прогнозирует серьезный дипломатический скандал из-за задержания Саакашвили

"Он гражданин Украины, и его не имеют права просто так, без оснований, задерживать».

Арахамия прогнозирует серьезный дипломатический скандал из-за задержания Саакашвили
Фото: Макс Левин

Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допускает, что задержание гражданина Украины Михаила Саакашвили в Грузии может привести к серьезному дипломатическому скандалу между двумя странами.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает “Интерфакс-Украина”.

"Я считаю, что будет серьезный дипломатический скандал на эту тему, потому что он гражданин Украины, и его не имеют права просто так, без оснований, задерживать. Мне кажется, что пройдут выходные, и точно будет разбор ситуации на международном уровне. У нас есть группа дружбы с Грузией, и я считаю, что нужно и на межпарламентском уровне также этот вопрос урегулировать", - сказал Арахамия.

Накануне стало известно, что в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

Ранее сегодня бывший президент Грузии, а ныне глава исполкома Нацсовета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. В то же время в МВД Грузии заявили, что Саакашвили не пересекал границу с Грузией.

Саакашвили возглавлял Грузию в 2008-2013 годах. После поражения на очередных выборах в 2013 году он покинул страну. После этого против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.

В 2015 году он потерял грузинское гражданство и уже почти шесть лет является гражданином Украины.

Саакашвили объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск. Он не возвращался в Грузию уже восемь лет, хотя много раз обещал сделать это.

2 октября в Грузии пройдут местные выборы.

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