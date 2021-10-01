Новостей.COM ⇒
2021-10-01
Для "слуг" в Трускавце проводят Smart-ужин с бильярдом и настольным теннисом.
Официальная часть заседания фракции завершилась, в дальнейшем общение проходит в неформальной обстановке.
Фото: Анна Стешенко
Выездное заседание фракции "Слуга народа" в Трускавце продолжилось Smart-ужином, на который приглашены журналисты.
Об этом сообщает корреспондент
Официальная часть заседания фракции завершилась, в дальнейшем общение проходит в неформальной обстановке.
Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко
Для присутствующих организован фуршет. Депутаты также могут активно отдохнуть - доступен настольный теннис, настольный футбол и бильярд. Есть возможность также посмотреть футбольный матч на большом экране.