Для "слуг" в Трускавце проводят Smart-ужин с бильярдом и настольным теннисом.

Официальная часть заседания фракции завершилась, в дальнейшем общение проходит в неформальной обстановке.

Фото: Анна Стешенко

Выездное заседание фракции "Слуга народа" в Трускавце продолжилось Smart-ужином, на который приглашены журналисты.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места событий.

Официальная часть заседания фракции завершилась, в дальнейшем общение проходит в неформальной обстановке.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Для присутствующих организован фуршет. Депутаты также могут активно отдохнуть - доступен настольный теннис, настольный футбол и бильярд. Есть возможность также посмотреть футбольный матч на большом экране.