"Мы любим друг друга и поддерживаем": "слуга народа" Ясько обнародовала совместное видео с Саакашвили
Ясько утверждает, что поддерживает решение Саакашвили поехать в Грузию.
Депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько обнародовала совместное видео с Михаилом Саакашвили, записанное до его отъезда в Грузию. На нем пара раскрывает информацию о своих отношениях. Ясько также заявляет, что поддерживает решение Саакашвили поехать в Грузию.
Соответствующую запись она обнародовала в Facebook.
"Мы записали это видео до отъезда Михаила в Грузию. О том, что мы вместе. О том, что любим друг друга и поддерживаем. Любовь и Борьба за свое государство - это благородное дело! И я поддерживаю его борьбу. Потому что только настоящие борцы с таким большим сердцем и любовью к своему государству могут изменить мир! Только такие, как Миша, готовы рисковать за свою Родину", - сообщила Ясько.
Она отметила, что полностью поддерживает Саакашвили, "потому поступила бы так же за Украину".
"Михаил Саакашвили - гражданин Украины, и мы должны защищать наших граждан! Люблю", - добавила Ясько.
Накануне стало известно, что в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили.
Ранее сегодня бывший президент Грузии, а ныне глава исполкома Нацсовета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. В то же время в МВД Грузии заявили, что Саакашвили не пересекал границу с Грузией.
Саакашвили возглавлял Грузию в 2008-2013 годах. После поражения на очередных выборах в 2013 году он покинул страну. После этого против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.
В 2015 году он потерял грузинское гражданство и уже почти шесть лет является гражданином Украины.
Саакашвили объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск. Он не возвращался в Грузию уже восемь лет, хотя много раз обещал сделать это.
2 октября в Грузии пройдут местные выборы.