"Слуги" еще не обсуждали кадровые изменения в Кабмине, - Шмыгаль

По словам премьер-министра, "депутатская фракция может предложить кандидатуры министров на увольнение".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что депутаты "Слуги народа" на собрании в Трускавце кадровые вопросы еще не обсуждали.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту LB.ua .

"Список кандидатов на увольнение может формировать депутатская фракция, может подавать премьер-министра, что происходит. Если депутатская фракция на своих встречах сегодня, завтра или в любой день сформирует список министров, которые не удовлетворяют депутатов в своей работе, то это будет реализовано".

"Сейчас "Слуга народа" кадровые вопросы в правительстве не обсуждал", - сказал Шмыгаль.

Напомним, что "слуги народа" должны обсудить отставку двух министров и вопрос отзыва Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. При этом Арахамия намекнул, что взятые подписные листы не означают, что вопрос будут выносить на рассмотрение.