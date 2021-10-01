"Слуги" еще не обсуждали кадровые изменения в Кабмине, - Шмыгаль

По словам премьер-министра, "депутатская фракция может предложить кандидатуры министров на увольнение".

"Слуги" еще не обсуждали кадровые изменения в Кабмине, - Шмыгаль
Денис Шмигаль
Фото: Макс Требухов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что депутаты "Слуги народа" на собрании в Трускавце кадровые вопросы еще не обсуждали.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту LB.ua.

"Список кандидатов на увольнение может формировать депутатская фракция, может подавать премьер-министра, что происходит. Если депутатская фракция на своих встречах сегодня, завтра или в любой день сформирует список министров, которые не удовлетворяют депутатов в своей работе, то это будет реализовано".

"Сейчас "Слуга народа" кадровые вопросы в правительстве не обсуждал", - сказал Шмыгаль.

Напомним, что "слуги народа" должны обсудить отставку двух министров и вопрос отзыва Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. При этом Арахамия намекнул, что взятые подписные листы не означают, что вопрос будут выносить на рассмотрение.

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