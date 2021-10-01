В Беларуси ликвидировали Хельсинкский комитет и Союз писателей

С июля этого года в Беларуси ликвидировано около полутора сотен неправительственных организаций.

В Беларуси ликвидировали Хельсинкский комитет и Союз писателей
Фото: facebook.com/litbel

Верховный суд Беларуси ликвидировал Белорусский Хельсинкский комитет - одну из последних зарегистрированных правозащитных организаций в стране.

Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Согласно заявлению Министерства юстиции, по результатам следственных действий по неназванному уголовному делу в ведомство поступили документы на двух человек, которым комитет якобы заплатил гонорары за "услуги по долгосрочному наблюдению за президентскими выборами 2020 году в Беларуси".

По мнению министерства, это "грубое нарушение законодательства".

В Белорусском Хельсинкском комитете сообщали, что не знают, о каком уголовном деле идет речь и против кого.

Правозащитная организация не согласилась с доводами и основаниями для иска. Глава организации Олег Гулак назвал ликвидацию Белорусского Хельсинкского комитета политическим решением, "которое соответствует нынешнему давлению и преследованию".

Он заявил, что Белорусский Хельсинкский комитет - слишком серьезный бренд, чтобы потерять его из-за такого решения.

"Мы не можем останавливать нашу работу в то время, когда это особенно необходимо", - заявил глава организации.

Также Верховный суд страны принял решение о ликвидации Союза писателей Беларуси, сообщили в этой общественной организации.

ОО "Союз писателей Беларуси" была создана в 1934 году. С тех пор в нее входили все выдающиеся белорусские писатели: Якуб Колас, Янка Купала, Иван Мележа, Владимир Короткевич, Василь Быков, Рыгор Барадулин, Нил Гилевич и Владимир Некляев.

По состоянию на 9 сентября, по данным правозащитного центра "Вясна", в Беларуси с июля 2021 года ликвидировано 135 неправительственных организаций. В частности, в августе Верховный суд Беларуси удовлетворил иск министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов.

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