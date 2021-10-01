Саакашвили арестовали в Грузии

В Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

Об этом на специальном брифинге сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, передает "Эхо Кавказа".

По его словам, Саакашвили уже перевели в пенитенциарное учреждение.

"У наших правоохранительных структур заранее была информация о его перемещении - из Украины в Грузию", - сказал премьер.

Гарибашвили выразил благодарность главе МВД Вахтангу Гомелаури и руководителю СГБ Григолу Лилуашвили.

Ранее сегодня бывший президент Грузии, а сейчас глава исполкома Нацсовета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. В то же время в МВД Грузии заявили, что Саакашвили не пересекал границу с Грузией.

Саакашвили возглавлял Грузию в 2008-2013 годах. После поражения на очередных выборах в 2013 году он покинул страну. После этого против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.

В 2015 году он потерял грузинское гражданство и уже почти шесть лет является гражданином Украины.

Саакашвили объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск. Он не возвращался в Грузию уже восемь лет, хотя много раз обещал сделать это.

2 октября в Грузии пройдут местные выборы.