Саакашвили арестовали в Грузии
Бывший президент вернулся в страну после восьмилетнего отсутствия.
В Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили.
Об этом на специальном брифинге сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, передает "Эхо Кавказа".
По его словам, Саакашвили уже перевели в пенитенциарное учреждение.
"У наших правоохранительных структур заранее была информация о его перемещении - из Украины в Грузию", - сказал премьер.
Гарибашвили выразил благодарность главе МВД Вахтангу Гомелаури и руководителю СГБ Григолу Лилуашвили.
Ранее сегодня бывший президент Грузии, а сейчас глава исполкома Нацсовета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. В то же время в МВД Грузии заявили, что Саакашвили не пересекал границу с Грузией.
Саакашвили возглавлял Грузию в 2008-2013 годах. После поражения на очередных выборах в 2013 году он покинул страну. После этого против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.
В 2015 году он потерял грузинское гражданство и уже почти шесть лет является гражданином Украины.
Саакашвили объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск. Он не возвращался в Грузию уже восемь лет, хотя много раз обещал сделать это.
2 октября в Грузии пройдут местные выборы.