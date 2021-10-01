Оккупационный суд оставил под арестом заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла

Подконтрольный РоSSии Верховный суд Крыма на заседании 1 октября рассмотрел апелляцию защиты крымскотатарского активиста и политика Наримана Джеляла (по документам Джелялова), сократив на один день срок его пребывания в СИЗО . Таким образом, активист останется под арестом до 3 ноября.

Об этом в комментарии рассказал адвокат Николай Полозов, сообщают Крым.Реалии.

"Наша позиция заключается в том, что подобные судебные заседания должны проходить в открытом режиме. Но мы видим, что суд проводят в закрытом режиме, к самому суду подгоняют автозаки и Росгвардию, чтобы не дать людям собраться и выразить свою поддержку Нариману Джелялову. Это в миниатюре то, что делает роSSийская власть с крымскотатарским народом: пытается заставить молчать, задушить, запугать дубинками и многолетними сроками. Что касается решения суда, суд изменил решение Киевского районного суда (Симферополя - ред.), но совершенно издевательски снизив на один день срок содержания под стражей. Конечно же, это решение является абсолютно незаконным. И это решение апелляционной инстанции мы будем обжаловать в кассации", - сказал Полозов.

В Симферополе перед началом судебного заседание 1 октября сотрудники роSSийской полиции не допускали слушателей на территорию суда и переписывали их паспортные данные. Сотрудники полиции при этом задержали активистку Лейлу Яшлавскую, которая также пришла на суд и сейчас, по предварительной информации, находится в Киевском райотделе полиции Симферополя.

Позже пристав на суде объявил, что заседание будет проходить в закрытом режиме.

Ранее адвокат активиста Николай Полозов сообщал, что Наримана Джеляла держат в спецблоке - специальном отделе СИЗО , где максимально ограничено взаимодействие не только с внешним миром, но и с другими заключенными.

До этого сообщалось, что активисту усилили обвинения, теперь ему угрожает до 20 лет лишения воли.

Ранее ФСБ уже усиливала обвинения против Джеляла, переквалифицировав инкриминируемое ему дело с пособничества в совершении диверсии в полноценное участие в совершении диверсии.