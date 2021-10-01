Корниенко: "Увольнение и назначение нового спикера Рада теоретически может рассмотреть в среду"

Глава "Слуги народа" прокомментировал информацию о своем возможном назначении вице-спикером.

Корниенко: "Увольнение и назначение нового спикера Рада теоретически может рассмотреть в среду"
Фото: informator.press

Увольнение и назначение нового спикера вместо Дмитрия Разумкова Рада теоретически может рассмотреть в среду на следующей неделе.

Об этом в комментарии корреспонденту LB.ua заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Корниенко прокомментировал информацию о своем возможном назначении вице-спикером и отметил, что кадровый вопрос парламент будет рассматривать по регламенту.

"Кадровый вопрос, в том числе увольнения и назначения спикера, мы будем рассматривать по регламенту. Это может быть не раньше среды, поскольку регламент предусматривает двухступенчатую процедуру", - сказал глава "Слуги народа".

Напомним, что вчера Давид Арахамия запросил подписные листы для сбора подписей за рассмотрение отзыва Разумкова. Глава парламента распорядился выдать их в тот же день.

В СН заявили, что ранее вопрос Разумкова на заседании фракции не обсуждали, но на съезде кадровые вопросы есть в повестке дня.

Как известно, "слуги" в рамках съезда в Трускавце 2 октября также должны обсудить отставку нескольких министров.

При этом Арахамия намекнул, взятые подписные листы не означают, что вопрос будут выносить на рассмотрение.

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