В Минске сожгли автомобиль главы Комитета судебных экспертиз, который вел дела против оппозиции

В столице Беларуси Минске сожгли автомобиль главы Комитета судебных экспертиз Алексея Волкова.

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.

Отмечается, что эта организация "выгружает данные с телефонов задержанных, а также по отпечаткам пальцев ищет тех, кто развешивает протестную символику".

До этого Волков "работал в Следственном комитете, где вел "политические" дела, в том числе "дело Тихановского" (блогера Сергея Тихановского, мужа лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, - ред.), из-за чего попал в санкционный список Евросоюза .

Ранее в Минске мужчина застрелил одного из силовиков, которые пришли к нему с обыском. Силовики убили мужчину ответным огнем.