На Донбассе ранены два бойца ВСУ

Из запрещенного "Минском" вооружения оккупанты обстреляли позиции ВСУ и жилой сектор Авдеевки.

На Донбассе ранены два бойца ВСУ
Ілюстративне фото
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

С начала суток, 1 октября, роSSийско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня в районе операции Объединенных сил на Донбассе. Трижды враг применял запрещенное минскими договоренностями вооружение.

В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения, информирует пресс-центр ООС.

"Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого - средней тяжести, другого - удовлетворительное", - говорится в вечерней сводке.

Отмечается, что у Новоалександровки и Новозвановки враждебные вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел украинских позиций из минометов калибра 120 мм. Такое же вооружение оккупанты применили в сторону Авдеевки.

"Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилые дома и прилегающая территория. Потерь среди гражданского населения нет", - отмечается в сообщении.

Позиции украинских защитников вблизи Лебединского попали под обстрел из гранатометов различных систем.

На Донетчине с помощью беспилотного летательного аппарата противник сбросил гранатометные выстрелы у Первомайского.

В районе Нью-Йорка враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, а также применил БПЛА и осуществил сброс ВОГ-17.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, предположительно "Орлан-10", с пересечением линии разграничения.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь, чем заставили его прекратить огневую активность.

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