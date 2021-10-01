Из-за покушения на Шефира МВД будет инициировать подключение всех камер наблюдения к системе "Безопасная страна"

Министерство внутренних дел будет инициировать подключение всех камер наблюдения к системе "Безопасная страна".

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский, комментируя расследование покушения на убийство первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

"Расследование покушения на убийство помощника президента Сергея Шефира продолжается 10-й день. Выводы делать рано. Сейчас изучают видеозаписи с частных видеокамер. И это один из вопросов, который будет поднимать МВД , - если бы все камеры были подключены к системе "Безопасная страна", отработки в уголовном производстве проходили бы быстрее", - цитирует министра пресс-служба правоохранительного ведомства.

Денис Монастырский добавил, что правоохранители отработали 430 га леса рядом с местом преступления. Оружие пока не найдено.

Напомним, покушение на Шефира произошло около 10 часов утра 22 сентября на автомобильной дороге, ведущей в Киев , когда помощник президента ехал на работу. Неизвестные злоумышленники выпустили в автомобиль, где находился Шефир, автоматную очередь. Три пули попали в водителя политика, но сам он не пострадал.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что покушение на Шефира могло быть "приветом" Зеленскому. Сам президент назвал покушение на своего помощника "проявлением слабости" и пообещал "сильный ответ".