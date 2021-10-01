ГБР завершило досудебное расследование в отношении Тупицкого

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении бывшего главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого. Дело возбуждено за незаконное использование электронной подписи документов КСУ.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, завершено досудебное расследование в отношении бывшего главы КСУ и главного бухгалтера суда по фактам несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы (окончательная квалификация действий экс-главы суда - ч. 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 УК Украины, а главного бухгалтера - ч. 2 ст. 361 УК Украины).

Расследованием установлено, что бывший глава суда по предварительному сговору с главным бухгалтером осуществили несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы Украины при подписании электронных бухгалтерских документов.

"В результате этого было искажено информацию об истинном их подписчике, нарушен процесс обработки информации, а также установлен порядок ее маршрутизации", - отмечается в сообщении.

В частности, экс-глава Суда передал защищенный электронный носитель с собственным ключом квалифицированной электронной подписи и пароль к нему главному бухгалтеру.

"После отстранения его от должности главы Суда из-за сообщения о подозрении в декабре 2020 года предоставил главному бухгалтеру незаконное указание о дальнейшем использовании этого ключа от его имени и вместо него для подписания платежных и других документов в автоматизированной системе. Такие несанкционированные вмешательства происходили даже во время пребывания подозреваемого за рубежом. Таким образом было подписано более 200 электронных платежных поручений, электронных документов из бюджетных обязательств, по распределению показателей сводных смет, распределений открытых ассигнований и сметных назначений и т.д.", - сообщают в ОГП.

Сейчас стороне защиты сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлено доступ к его материалам.

Напомним, что другое уголовное дело против Тупицкого касается завладения активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод".

21 декабря прошлого года "Схемы" опубликовали разговор Тупицкого, который свидетельствует о его возможной причастности к судейскому мошенничеству. В расследовании журналистов отмечается, что в октябре 2018 года следователи Генпрокуратуры записывали разговоры Тупицкого в рамках уголовного дела об экс-главе Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который находится в розыске. Тупицкий, который на тот момент был заместителем главы КСУ, позвал на встречу в кафе своего знакомого, донецкого бизнесмена Владислава Дрегера, который тогда уже сотрудничал с правоохранителями и осуществил запись этого разговора.

Как следует из записи, Тупицкий пытался убедить Дрегера не свидетельствовать правоохранителям о его роли в событиях вокруг Зуевского энергомеханического завода (г. Зугрэс), в завладении которым сейчас подозревается Татьков.

После публикации этих материалов президент Владимир Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

ГБР сообщило Тупицкого о подозрении в ст.386 (препятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения) и ч.2 ст.384 (заведомо ложное показание свидетеля в сочетании с искусственным созданием доказательств защиты). При этом сам Тупицкий отказался признавать себя подозреваемым.