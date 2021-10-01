"Слуга народа" завтра будет обсуждать кадровые вопросы и "план трансформации страны"

Также запланирована панель с силовиками и обсуждение войны на востоке Украины.

Фракция "Слуга народа" во время съезда в Трускавце 2 октября будет обсуждать так называемый план трансформации страны, драфт которого президент Владимир Зеленский презентовал во время поездки в США .

Об этом журналистам сообщил глава фракции Давид Арахамия.

"Там есть кластеры так называемые, там экономический, экологический и так далее. По этим кластерам расходятся на 6 потоков. И по этим потокам расходятся и работают по этим кластерами вместе с модераторами каждого кластера", - пояснил Арахамия.

После этого предстоит большая презентация с участием президента, а затем с драфта хотят сделать полноценную презентацию для журналистов и общества.

Также на 2 октября запланирована панель с силовиками, где они должны рассказать, что необходимо от парламента, какие реформы на стадии завершения, реформу СБУ , вопросы таможни и налоговой.

После этого будут обсуждать Донбасс - установление мира и прогресс в этом вопросе.

"Его будут докладывать Кулеба (глава МИД . - Ред.), Резников (вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий), и Ермак (глава ОПУ. - Ред.)", - добавил глава фракции СН.

Также на 2 октября назначили кадровые вопросы.

Напомним, что "слуги народа" должны обсудить отставку двух министров и вопрос отзыва Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. При этом Арахамия намекнул, взятые подписные листы не означают, что вопросы будут выносить на рассмотрение.