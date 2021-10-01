Владимир-Волынский решил вернуть историческое название Владимир

"Волынским" город назвали из-за того, что в РоSSии был свой Владимир.

Владимир-Волынский городской совет в пятницу, 1 октября, проголосовал за возвращение городу исторического названия Владимир.

Об этом сообщается на сайте городского совета.

Депутаты обратятся к Волынскому облсовету с просьбой внести представление в Верховную Раду для переименования города.

Владимир-Волынский ведет свою историю по меньшей мере с конца X века. Первое летописное упоминание о городе Владимир относится к 988 году, когда киевский князь Владимир Великий совершил поход на земли волынян и бужан, и захватил языческий город под названием Ладомир, назвав его своим именем.

В царское время Владимир получил приставку "Волынский", чтобы отличать его от роSSийского Владимира-на-Клязьме.

Во время пребывания города в составе Польши его называли W?odzimierz, а после прихода советской власти вернулись к названию Владимир-Волынский. Нынешнее название Владимир-Волынский было утверждено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1944 об уточнении наименования западноукраинских городов.

Бывший мэр Владимир-Волынского Павел Мамедов еще в 90-х годах предлагал вернуть городу историческое название, но прокоммунистическое большинство это решение заблокировало.

Напомним, что в 2017-2019 годах аналогичный процесс прошел город Переяслав-Хмельницкий, который лишился советской приставки "Хмельницкий" и сейчас является просто Переяславом.