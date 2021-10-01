"Дело моряков" до сих пор не закрыто ГБР, - адвокат

Арбитражный суд в Гааге 11 октября начнет слушания по делу Украины против РоSSии по захвату в ноябре 2018 года трех украинских судов и 24 украинских моряков. Несмотря на это, в Украине до сих пор не закрыто уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко, которое расследует ГБР. Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань в комментарии телеканалу «Прямой». Он отметил, что это «расследование» вредит позиции Украины в международном процессе против государства-агрессора.

«Это уголовное производство было инициировано Портновым, и главной целью было именно навредить Украине и ослабить позиции Украины в этом споре с государством-агрессором. После того, как следователи ГБР начали это уголовное производство, оно тут же стало использоваться представителями государства-агрессора. Представитель РоSSии в ООН Небензя цитировал бумажки из этого производства с целью доказать, что в самой Украине сомневаются в том, что виновата РоSSийская Федерация», - отметил адвокат.

Головань также напомнил, что следователи ГБР отказались приобщить к материалам дела решение Международного трибунала по морскому праву, который приказал РоSSии немедленно освободить военных моряков и вернуть корабли.

«Очевидно, что дело должно быть закрыто и забыто уже давно. Но, во-первых, оно держится в активном состоянии для того, чтобы транслировать наружу, что в Украине сомневаются в правоте наших военных и руководства государства, Президента Порошенко. Во-вторых, с помощью этого уголовного производства, я абсолютно убежден, для РоSSийской Федерации нет никаких наших военных секретов, связанных с движением наших кораблей. Потому что следствие ГБР изъяло все данные, информацию и документы, связанные с движением кораблей и не только. Все, что можно было для РоSSии, ГБР сделало», - резюмировал Игорь Головань.