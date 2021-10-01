Эффективный индустриальный парк способен создать более тысячи рабочих мест, - Чернышов

Эффективная региональная сеть индустриальных парков способна создать тысячи новых рабочих мест в регионах. Это усилит экономический потенциал общин и создаст добавленную стоимость украинских производств. Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

«Экономика нашего государства требует больших стимулов для развития. Развитие индустриальных парков - это, в частности, путь для того, чтобы люди оставались в Украине и возвращались сюда, жили и работали дома, в собственной общине. Так, каждый гектар территории промышленной площадки может создавать около 50 рабочих мест. То есть среднестатистический индустриальный парк - это от тысячи и более трудоустроенных граждан. Это и является важным индикатором развития экономики в регионах», - отметил Алексей Чернышев.

В то же время глава Минрегиона отметил, что «главное - не количество таких площадок, а качество - то есть созданные в индустриальных парках рабочие места и товары с высокой добавленной стоимостью, которые там будут производиться».