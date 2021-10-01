Украина должна построить госграницу с РоSSией и Беларусью за два года, - Монастырский

В течение 2022-2023 годов Украина должна построить госграницу с Россией и Беларусью.

Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, находясь на Луганщине, где осмотрел недавно построенный участок украинско-роSSийской границы в зоне ответственности Луганского пограничного отряда в с. Россыпное.

"Мы сейчас другие, чем восемь лет назад. Государство приложит все усилия и финансы, чтобы обустроить наконец участки границы с Россией и Беларусью", - цитирует руководителя МВД пресс-служба министерства.

Денис Монастырский отметил, что в следующем году должно быть "большое строительство границ".

"Это и инженерные сооружения, выполненные специалистами, и в целом новая интеллектуальная граница, которая даст возможность пограничникам на 100% контролировать рубежи нашей страны", - пояснил министр.

Глава правоохранительного ведомства добавил, что для полного обустройства границ нужно 17 млрд гривен. По его словам, МВД уже обратилось к правительству с требованием заложить эти цифры в бюджет-2022.

Напомним, недавно Украина передала Литве гуманитарный груз - 38 тонн колючей проволоки для обустройства границы с Беларусью.