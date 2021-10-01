Украина должна построить госграницу с РоSSией и Беларусью за два года, - Монастырский

Для полного обустройства границ нужно 17 млрд гривен.

Украина должна построить госграницу с Россией и Беларусью за два года, - Монастырский
Фото: пресцентр МВС

В течение 2022-2023 годов Украина должна построить госграницу с Россией и Беларусью.

Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, находясь на Луганщине, где осмотрел недавно построенный участок украинско-роSSийской границы в зоне ответственности Луганского пограничного отряда в с. Россыпное.

"Мы сейчас другие, чем восемь лет назад. Государство приложит все усилия и финансы, чтобы обустроить наконец участки границы с Россией и Беларусью", - цитирует руководителя МВД пресс-служба министерства.

Денис Монастырский отметил, что в следующем году должно быть "большое строительство границ".

"Это и инженерные сооружения, выполненные специалистами, и в целом новая интеллектуальная граница, которая даст возможность пограничникам на 100% контролировать рубежи нашей страны", - пояснил министр.

Глава правоохранительного ведомства добавил, что для полного обустройства границ нужно 17 млрд гривен. По его словам, МВД уже обратилось к правительству с требованием заложить эти цифры в бюджет-2022.

Напомним, недавно Украина передала Литве гуманитарный груз - 38 тонн колючей проволоки для обустройства границы с Беларусью.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против БеларусиЛукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против Беларуси
Арбитраж по захвату Россией украинских моряков начнется 11 октября, - КулебаАрбитраж по захвату Россией украинских моряков начнется 11 октября, - Кулеба
Крищенко заявил о непричастности к захвату причалов в КиевеКрищенко заявил о непричастности к захвату причалов в Киеве
Все днепровские острова в Киеве принадлежат громаде, - КГГАВсе днепровские острова в Киеве принадлежат громаде, - КГГА
На Донбассе подорвался украинский военный, еще один получил осколочное ранениеНа Донбассе подорвался украинский военный, еще один получил осколочное ранение
Блок рекламы


Похожие новости
Рада должна дождаться толкования КСУ, прежде чем принимать закон о столице, - экспертРада должна дождаться толкования КСУ, прежде чем принимать закон о столице, - эксперт
За последние полтора года партии фактически не отчитывались перед НАПК, - КИУЗа последние полтора года партии фактически не отчитывались перед НАПК, - КИУ
Кабмин объявил третий за полгода конкурс на должность главы НСЗУКабмин объявил третий за полгода конкурс на должность главы НСЗУ
В МВД создадут Офис по защите бизнеса, - МонастырскийВ МВД создадут Офис по защите бизнеса, - Монастырский
Украина не получала официальных сигналов от ЕС об отмене безвиза, - МИДУкраина не получала официальных сигналов от ЕС об отмене безвиза, - МИД
Украина потребует распространения энергетического законодательства ЕС на "Северный поток-2"Украина потребует распространения энергетического законодательства ЕС на "Северный поток-2"
Венедиктова: за полтора года привлекли к ответственности за коррупцию 30 прокуроровВенедиктова: за полтора года привлекли к ответственности за коррупцию 30 прокуроров
СБУ задержала на КПВВ в Станице Луганской бывшего топ-менеджера Киевского БТЗ по делу 2014 годаСБУ задержала на КПВВ в Станице Луганской бывшего топ-менеджера Киевского БТЗ по делу 2014 года
Назначенное Кабмином правление "Нафтогаза" будет временным, постоянное планируют сформировать к концу годаНазначенное Кабмином правление "Нафтогаза" будет временным, постоянное планируют сформировать к концу года
Украина хочет провести саммит Нормандской четверки до окончания каденции Меркель, - ЕрмакУкраина хочет провести саммит Нормандской четверки до окончания каденции Меркель, - Ермак
Последние новости
Подгружаем последние новости