За сутки на Донбассе погиб военный ВСУ, еще один - ранен

РоSSийские наемники 13 раз открывали огонь в зоне ООС.

За прошедшие сутки, 30 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе были зафиксированы 13 нарушений режима прекращения огня. Причем дважды оккупанты применили запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Около Новотошковского боевики дважды обстреляли позиции наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Каменки - дважды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, а также из минометов калибра 82 мм и 120 мм.

В районе населенного пункта Попасная наемники совершили два обстрела из гранатометов различных систем. Из станковых противотанковых гранатометов различных систем враг вел огонь в сторону Золотого-4 и Катериновки.

Вблизи Светлодарска противник применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. А неподалеку от Крымского оккупанты вели обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Павлополя роSSийские наемники дважды обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В сторону Талаковки враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще один - огнестрельное ранение. Военнослужащий находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести ... На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь, чем заставили врага прекратить огневую активность", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00 утра 1 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, ранее украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса поддержала возможность возврата к очному формату встреч, но не в Минске.