Ко Дню защитников и защитниц Украины Uklon и "Вернись живым" запускают кампанию в поддержку военных

Ко Дню защитников и защитниц Украины онлайн-сервис вызова такси Uklon и благотворительный фонд "Вернись живым" проводят совместную кампанию в поддержку украинских военных.

Об этом сообщает фонд "Вернись живым".

Присоединиться к проекту можно будет, перейдя через QR-код в автомобилях сервиса Uklon в Днепре, Киеве , Львове, Одессе и Харькове. Также ссылки на проект будут содержаться в разделе "Новости" приложения Uklon. Когда акция завершится, Uklon присоединится к помощи собственным взносом.

Кроме того, 14 октября сервис дополнительно организует день бесплатной доставки для ветеранского бизнеса.

"14 октября - хорошая возможность для всех нас вспомнить о том, через что прошла Украина. А этот проект - хорошая возможность поблагодарить защитников за ежедневную защиту нашей независимости. В 2014 году, в момент, когда трудно было всем, у нас не было другого варианта , кроме как поддерживать ресурсами украинскую армию. До сих пор мы ежегодно сотрудничаем с БФ «Вернись живым» и не собираемся менять этот вектор, пока страна находится в военном конфликте", - отметил соучредитель и операционный директор компании Uklon Сергей Смусь.

На средства, собранные во время акции, будут приобретены мобильные комплексы наблюдения.

Директор благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут, в свою очередь, отметил, что стране нужна сильная и компетентная армия.

"Мы строим ее - усиливаем современным оборудованием, которое помогает сохранять жизнь военных и сдерживать противника. Учим военных снайпингу, точной стрельбе из закрытых позиций, минной безопасности, методам применения БПЛА. Это было бы невозможно без социально ответственного бизнеса, который поддерживает и благотворителей, и военных. В частности, наши партнеры из онлайн-сервиса вызова авто Uklon с 2014 года помогают украинским воинам становиться сильнее и профессиональнее", - сказал он.

Напомним, в апреле на форуме поддержки ветеранского бизнеса презентовали онлайн-платформу бизнес-менторства для ветеранов.