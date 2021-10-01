Бывшего чиновника аппарата СНБО с допуском к государственной тайне будут судить за измену

"Зарубежных «кураторов» интересовали сведения гостайны, к которым он имел допуск".

Бывшего чиновника аппарата СНБО с допуском к государственной тайне будут судить за измену
Фото: president.gov.ua

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование и передала в суд обвинительный акт против бывшего чиновника администрации президента и аппарата СНБО, которого летом задержали по подозрению в государственной измене.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Чиновник был завербован иностранной спецслужбой в ущерб государственной безопасности Украины. Его зарубежных «кураторов» интересовали сведения гостайны, к которым он имел допуск и фактический доступ", - заявили в службе.

Чиновника будут судить по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что дело касается событий многолетней давности.

В течение 2014 года подозреваемый, который тогда работал в Администрации президента, а затем перешел в аппарат СНБО, имея доступ к государственной тайне, вступил в сговор с представителем иностранной спецслужбы и передал ему сведения, которые получал в связи с выполнением служебных обязанностей.

Имени подозреваемого официально не называют, однако известно, что подозреваемый не был публичным лицом, а работу по нему правоохранители начали еще в 2016-2017 годах.

По данным "Обозревателя", это Леонид Пирожков, который до недавнего времени занимал должность заместителя руководителя службы по вопросам экономической безопасности - начальника управления по вопросам экономической и финансовой безопасности в аппарате СНБО. На портале судебной власти сообщается, что 1 октября в Печерском районном суде был назначен состав судей, которые будут рассматривать уголовное дело против человека с таким именем.

Подозреваемый был должностным лицом категории "Б" с допуском по форме 2 - для работы с секретной информацией, которая имеет степени секретности "совершенно секретно" и "секретно".

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