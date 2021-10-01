Арахамия: "Я привез в Трускавец подписные листы за отставку Разумкова. Еще ни одной подписи нет, даже моей"

Глава фракции СН намекнул, что взятые подписные листы не означают, что вопрос будут выносить на рассмотрение.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что подписи за рассмотрение отставки Дмитрия Разумкова с должности не обязательно будут собирать на съезде СН в Трускавце.

Об этом он сказал журналистам в ходе двухдневного съезда фракции.

"Все, что я сделал, - это использовал свое право народного депутата, взял эти подписные листы и привез сюда", - отметил он.

На вопрос о том, будут ли подписи собирать в Трускавце, Арахамия ответил: "Не факт". Он намекнул, что подписные листы не обязательно влекут за собой рассмотрение вопроса в зале.

"Есть один чиновник в Кабмине, по которому мы полтора года назад взяли подписные листы, собрали, и он до сих пор на работе, и никто не регистрировал ... Просто так получилось, мы поговорили, он работает, выполняет KPI", - добавил Арахамия .

При этом Арахамия говорит, что в отношении Разумкова таким образом не применяется метод давления.

"Я просто говорю, что такие есть прецеденты, это нормальный процесс", - добавил он.

По мнению Арахамия, то, что он взял подписные листы, не является новостью, новостью будет, если эти листы уже зарегистрируют.

При этом он опроверг то, что нардепов якобы подкупают для подписи за рассмотрение отставки Разумкова.

"Я вам сказал, еще нет ни одной подписи, даже моей, а кого-то уже подкупают и какие-то баснословные суммы предлагают. Я не знаю, кто это разгоняет, но это делается, чтобы повысить статус этого мероприятия", - добавил глава фракции СН.

20 сентября Разумков и "Слуга народа" впервые разошлись во мнениях в вопросе формирования повестки дня Верховной Рады. Партия власти требовала рассмотреть антиолигархический пакет законопроектов, а Разумков, который был на самоизоляции из-за коронавируса, выступил против. В конце концов документ и внесли в повестку дня, и приняли во втором чтении, правда, с поправками, которые противоречат друг другу.

После этого глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко обвинил спикера Дмитрия Разумкова в некомандных действиях.

Разумков заявил, что не собирается уходить в отставку, однако он не исключает, что его отстранение от должности могут инициировать народные депутаты.

23 сентября глава фракции СН Давид Арахамия сказал журналистам, что политсила ожидает переговоров со спикером парламента Дмитрием Разумковым в отношении его "дальнейшей судьбы". Однако уже 30 сентября Арахамия запросил подписные листы для подписей за рассмотрение отзыва Разумкова.