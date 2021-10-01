Зеленский приедет к "Слугам народа" в Трускавец завтра, на заседании будут подведены итоги работы, - Тимошенко

Сегодня в Трускавец прибыли представители Офиса президента и Кабинета министров.

На съезд фракции "Слуга народа" в Трускавце приедет руководство Офиса президента, также будут присутствовать члены Кабинет министров. Владимир Зеленский присоединится к мероприятию завтра.

Об этом в комментарии корреспонденту LB.ua сообщил заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко.

"Я хочу пообщаться с фракцией, потому что есть много разных планов, и надо подвести итоги того, что уже сделано, что не успели сделать и что планируем дальше делать", - отметил он.

Сегодня в Трускавец прибыли представители Офиса президента и Кабинета министров.

Напомним, что съезд продлится 1-2 октября. Одним из главных вопросов является сбор подписей за рассмотрение отставки Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. Сам Разумков на фракцию не приглашен.