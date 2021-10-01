Потураев: "Политически мы с Дмитрием Александровичем начали расходиться еще в прошлом году"

Народный депутат "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что лично у него начались политические разногласия со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым еще год назад.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту LB.ua во время съезда фракции в Трускавце. Он отметил, что будет решать, подписывать ли письмо за рассмотрение отставки Разумкова и голосовать за это в зале по итогам фракционного обсуждения.

"А то, что Давид (Арахамия. - Ред.) пришел за подписными листами, я воспринял как, к сожалению, логическое продолжение этой тяжелой, я бы сказал, драматической истории. Потому что когда вот такие процессы конфликтные приводят к таким результатам среди тех людей, которые были когда-то в самом начале, в 19-м году, это тяжело. Но это трудно по-человечески, лично, а политически - я понимаю, что происходит. Более того, политически у меня не окончательно сложившееся мнение, но политически мы с Дмитрием Александровичем начали расходиться еще в прошлом году. Это конкретно если брать меня и Диму Разумкова", - заявил он.

В частности, по словам Потураева, Разумкова не устраивала его позиция по медиареформе и защите украинского информационного пространства.

"А я ему говорил, что меня не устраивает. У меня с ним в настоящее время нормальные человеческие отношения. Я бы очень хотел, чтобы так и осталось. Просто мы шли в парламент, чтобы реализовывать определенные политические планы и делать определенные политические шаги. Если Дима пришел к другим выводам и взглядам, я не могу сказать, что он не имеет на это права, но тогда он становится моим политическим оппонентом", - высказался депутат.

Его коллега по фракции Николай Тищенко сказал, что к работе спикера парламента вопрос "о командности, о риторике, о профессиональном отношении и отношении к народу".

Нардеп Галина Янченко в комментарии корреспонденту LB.ua сообщила, что воздержится от комментариев до решения фракции. Народный депутат Василий Вирастюк, который только в этом июне принял присягу, также не захотел комментировать свою позицию относительно отставки Дмитрия Разумкова с должности главы парламента, но сказал, что "в принципе доволен" работой спикера.