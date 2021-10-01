Николай Тищенко: "К работе Разумкова есть вопросы по командности и риторике"

Народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко сообщил, что к работе спикера парламента Дмитрия Разумкова есть вопросы по нескольким причинам.

Об этом он рассказал в комментарии LB.ua в рамках съезда фракции в Трускавце.

"У нас есть вопросы по командности, по риторике, по профессиональному отношению и отношению к народу. Потому что когда есть манипуляция по регламенту, а я считаю, что это именно манипуляция, мы знаем все, что когда мы шли на гонки, когда мы выбирали работу народного депутата, мы обещали людям быстрые изменения, так называемые весенние посадки, и вы все это помните", - отметил депутат.

Тищенко добавил, что считает закон об олигархах главным для сегодняшнего момента, "и мы его сделали, но нам мешают. Кто? Вот ответ, я думаю, каждый знает".

Напомним, что 20 сентября Разумков и "Слуга народа" впервые разошлись во мнениях в вопросе формирования повестки дня Верховной Рады. Партия власти требовала рассмотреть антиолигархический пакет законопроектов, а Разумков, который был на самоизоляции из-за коронавируса, выступил против. В конце концов документ и внесли в повестку дня, и приняли во втором чтении, правда, с поправками, которые противоречат друг другу.

После этого глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко обвинил спикера Дмитрия Разумкова в некомандных действиях.

Разумков заявил, что не собирается уходить в отставку, однако он не исключает, что его отстранение от должности могут инициировать народные депутаты.

23 сентября глава фракции СН Давид Арахамия сказал журналистам, что политсила ожидает переговоров со спикером парламента Дмитрием Разумковым в отношении его "дальнейшей судьбы". Однако уже 30 сентября Арахамия запросил подписные листы для подписей за рассмотрение отзыва Разумкова.