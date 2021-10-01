В Трускавце начинается заседание фракции "Слуга народа"

Депутаты пока не спешат высказывать свою позицию относительно отставки Разумкова.

Фото: Анна Стешенко

В Трускавце начинается съезд фракции "Слуга народа". Одним из важнейших вопросов является сбор подписей за рассмотрение отставки главы парламента Дмитрия Разумкова.

Впрочем сами депутаты пока не спешат комментировать свою позицию. Нардеп Галина Янченко в комментарии корреспонденту LB.ua сообщила, что воздержится от комментариев до решения фракции.

"Не стоит монтировать любые вещи до того, как будет решение фракции. Если оно будет отличаться от моей точки зрения, я буду вынуждена в любом случае принять то решение, которое примет фракция. У всех нас будет возможность, я думаю, выразить позицию именно в секретном кругу, честно пообщаться", - заявила она.

Фото: Анна Стешенко

Народный депутат Василий Вирастюк, который только в этом июне принял присягу, также не захотел комментировать свою позицию относительно отставки Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. В то же время он сказал, что "в принципе доволен" работой спикера.

Заседание фракции пройдет в отеле "Риксос". Для прессы там организовали отдельный от депутатов вход. На территории комплекса много охраны.

Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко

Согласно расписанию, в 15 часов фракция будет решать организационные вопросы и обсуждать цель поездки, до 17 часов запланированы выступления, презентации, вопросы-ответы. В 17:30 состоится презентация советника главы Офиса президента Тимофея Милованова.

Напомним, самого Разумкова во фракцию не пригласили. Несколько дней назад глава фракции СН Давид Арахамия говорил, что Разумкова не приглашали, потому что он не является членом фракции, "но это может измениться".

В то же время первый вице-спикер Руслан Стефанчук, который также является внефракционным, приглашен, поскольку является куратором так называемого проекта-тройки.

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